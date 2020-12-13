Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a son dakika penaltı golüyle 3-2 yenilen Göztepe’de Başkan Vekili Talat Papatya, maçın hakemi Özgür Yankaya'yı sert bir dille eleştirdi. Yankaya'nın emekliliğinin geldiğini belirten Papatya, “Maçın son anında ceza sahasında 15 kişi varken, bu kadar hızlı penaltıyı nasıl verebildi? Özgür Yankaya klasiğini gördük. Türk futbolunun Özgür Yankaya'dan kurtulma zamanı geldi, geçiyor. Yankaya'nın gitmesi, Türk futbolunun yararına olacaktır. Özgür Yankaya otobanda freni patlamış kamyon gibi, kime zarar vereceği belli değil. Ancak Özgür Yankaya'dan en büyük zararı Göztepe gördü” diye konuştu.
Karşılaşmada Göztepe aleyhine çalınan ilk penaltının da haksız bir karar olduğunu dile getiren Papatya, “Mossoro adımlarını küçültüp ellerini kaldırıyor. Yer çekimine mi karşı gelecek. Hakem penaltı düdüğünü çaldı. İkinci penaltı pozisyonu sonrasında birçok oyuncunun duyduğu VAR hakemini ikna etmeye çalışıp kendi gördüğünü dikte etmeye çalışıp çalışmadığıyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Bizim maçlarda yaptıkları hataları detaylı bir şekilde hazırladığımız raporla yetkili mercilere vereceğiz” dedi.
Oynadıkları maçta kural hatası olduğunu da iddia eden Papatya, “Gerçekten gri olmayan net kural hatalarının dışında Göztepe olarak biz maçların sahada oynanıp sahada bitmesinden yanayız. Önceki sezonlarda olduğu gibi maç tekrarları için duruşumuz nettir. Bizim derdimiz çalınan 1 puan değil. Burada çalınan emek var, oyuncularımızın çalınan alın teri var. Taraftarlarımızın çalınan hayalleri var. Bu puanın da ötesinde bir şey. İkinci Lig yarı final maçında oynadığımız Hatayspor karşılaşmasında da katliam yaptı. İki sezon önce Yeni Malatyaspor maçında da aynısını yaptı. Göztepe en büyük hakem facialarını Özgür Yankaya’dan yaşamıştır. Yankaya’yı maçlarımızda görmek istemiyoruz. Yankaya'yı Türk futbolunun içinde görmek istemiyoruz. Kendisi ile ilgili somut raporlar hazırladık” ifadelerini kullandı.
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