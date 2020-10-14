Yanıltıcı yayınlarla ilgili maddeler gıda, tarım alanındaki kanun teklifinden çıkarılıyor

AA

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifi görüşmelerine haftaya devam edeceklerini söyledi. Teklif içerisinde yer alan yanıltıcı yayınlarla ilgili yeni bir karar aldıklarını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Yanıltıcı yayınlarla ilgili mevzuatımızda bir düzenleme yoktu. Herkesin her alanda konuşmasının önüne geçecek bir mevzuat değişikliği getiriyorduk. Gerek komisyon ve gerekse genel kurula geliş sürecinde bu konunun çok tartışıldığını gördük. Konuyla ilgili birçok STK fikir beyan ederek bir şekilde bize ulaştı. Farklı fikirlerin olduğunu görünce bu konunun yeniden tartışılmaya ihtiyacı olduğunu gördük. Toplumun beklentilerini dikkate alarak ve saygıyla karşılayarak bir karara ulaştık. Aldığımız yeni kararla yanıltıcı yayınlarla ilgili konuların daha fazla tartışılmasına meydan vermek, sağlıklı çıkmasına zemin hazırlamak için ilgili maddeleri tekliften çıkarıyoruz."

Yerli tütün üreticilerinin haklarını korumaya yönelik düzenleme yaptıklarını da dile getiren Kılıç, tütün üreticilerini bağlayan bir düzenleme olmadığı için yerli tütün üreticilerinin her geçen gün zarar ettiğini ve tütün ekim alanlarının azaldığını belirtti.

Bu sorunları ortadan kaldırmak için tütün üretiminde yerli tütün kullanım oranını arttırdıklarını vurgulayan Kılıç, "Tütün üreticilerinin yüzden 17'den yüzde 30'e varan oranlara kadar yerli üretim kullanma mecburiyeti getiriyoruz. Bu şekilde kaçak tütün üretimini de engellemiş olacağız. Bu oranlara uymayan tütün üreticilerine yaptırım getiriyoruz. Bunu ihlal eden üreticilere kilo başına 8 ile 12 lira arasında bir para cezası verilecek. Bu çok ciddi bir yaptırım." dedi.