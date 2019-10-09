Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Sağlık Bakanlığı hastanelerine yönelik "Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Yönerge" ile hizmet verebilen yanık tedavi birimleri, bugünden itibaren kamu, üniversite ve özel hastanelerin tamamını bağlayıcı şekilde yayımlanan "Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik"e tabi olacak.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, yataklı sağlık tesisleri tarafından verilen yanık tedavi hizmetlerinin güncel ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak sunulmasını temin etmek üzere hizmet verilen acil travma birimlerinin personel ve hizmet kıstaslarının, fiziki şartların, araç, gereç, tıbbi donanım standartlarının, sevk ve nakil esaslarının belirlenmesi, yanık merkezi, yanık ünitesi ve yanık odalarının kurulmasına, mevcutların yeniden yapılandırılmasına, bu birimlerin işleyiş ve denetimi ile buralarda görev yapacak personelin eğitimlerine ve koruyucu yanık hizmetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait, bünyesinde yanık merkezi, yanık ünitesi veya yanık odası bulunan ve bünyesinde yanık tedavi birimi kurulması planlamaya alınan sağlık tesisleri ile bu birimlerde görev yapan personeli kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, daha önce sadece Sağlık Bakanlığı hastanelerini bağlayan "Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Yönerge" ile hizmet verebilen yanık tedavi birimleri, bugünden itibaren kamu, üniversite ve özel hastanelerin tamamını bağlayıcı şekilde yayımlanan "Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik"e tabi olacak.

Yanık tedavi birimleri için belirlenen standartların hayata geçmesiyle yanık hastalarına verilecek sağlık hizmetlerinin zamanında, kaliteli, etkili, hızlı, erişilebilir ve hakkaniyetli şekilde sunulması sağlanacak.

Yanık hastalarının vakit kaybetmeden uygun yanık tedavi birimine sevk edilmesini sağlamak üzere koordinasyon ile ilgili hükümler tüm sağlık hizmeti sunucularını bağlayacak.

Yanık ünite ve merkezlerinin klinik hizmet performansları ile verimliliği, yönetmelikteki göstergelere göre değerlendirilecek.

YANIK EĞİTİMİ VERECEK MERKEZLER BAKANLIK ONAYIYLA BELİRLENECEK

Yanık tedavisi konusunda hem ilgili personele hem de halka yönelik eğitimler düzenlenecek.

Yanık tedavisi konusunda eğitim verecek merkezler, yanık merkezinin yıllık ortalama vaka sayısı, uygulanan tedavilerdeki başarı oranı, majör yanık vakalarında alınan sonuçlar, yanık tedavi ekibinin deneyimi ve benzeri kriterler dikkate alınarak mevcut yanık merkezleri arasından Sağlık Bakanlığı onayı ile belirlenecek.

Yanık tedavi biriminde görevli sağlık personeline bu merkezlerde tedavi konusunda verilecek eğitimin süresi, ilgili birimlerde çalışacak tüm personel için bir aydan az olamayacak.

Yanık tedavi birimlerinde görevli personel tarafından, askeri kuruluşlar, emniyet güçleri, itfaiye, sivil savunma müdürlükleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile ulusal ve yerel iletişim kanalları da dahil uygun ortamlarda, yanık konusunda halka eğitim verilebilecek.