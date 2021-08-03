Yangınlarla boğuşan İtalya'nın yardımına Fransa koştu

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İtalya da tıpkı Türkiye gibi günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Sicilya adası başta olmak üzere ülkenin güney bölgeleri, orman ve kırsal alanlarda çıkan çok sayıdaki yangınla boğuşuyor.

İtalya Sivil Savunma Ajansı, yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere ülke genelinde 16 farklı üste konuşlanmış 30 yangın söndürme uçağına sahip. Avrupa Birliği'ne de başvuran İtalya'nın yardımına Fransa koştu.

Avrupa Acil Müdahale Koordinatörü Janez Lenarčič, Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"İtalya'nın AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yardım talebinin ardından Fransa, orman yangınlarıyla mücadelede yerel acil servisleri desteklemek için iki yangın söndürme uçağı gönderiyor. AB dayanışmasının bir başka büyük eylemi.

Teşekkürler Fransız Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü açıklamasında Fransa'nın 'İspanya'da yangın olabileceğini' ifade ederek uçak gönderemeyeceğini, tekliflerini geri çektiklerini söylediklerini duyurmuştu.