Yangınların yarısının sebebi piknik!

Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen orman yangınlarıyla mücadelede ek tedbirlerin değerlendirildiği toplantı sonrası konuşan Şahin, bu yıl Antalyada meydana gelen 128 orman yangınında 589 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Bu yangınların 111inde 1 ila 5 hektar arasında alanın yandığını kaydeden Şahin, 25 Temmuzda Gazipaşada çıkan ve 367 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ise bu sezonki en büyük yangın olduğunu söyledi.

Şahin, ekiplerin 105 orman dışı zirai alan yangınına da müdahale ettiğini vurgulayarak, toplam 86 hektar orman dışı alanın da yangında zarar gördüğünü ifade etti.

Şahin, "Bölgemizdeki orman yangınlarının yüzde 93ünü 5 hektarın altında tutarak ekiplerimiz önemli bir başarıya imza atmış oldu. Antalya gibi Türkiyenin toplam orman varlığının yüzde 5ine sahip kent için oldukça makul bir seviyedir." diye konuştu.

Antalya'da sadece orman bölge müdürlüğü değil, AFAD, jandarma, emniyet gibi tüm kurumların yangınlara karşı hazırlıklı olduğunun altını çizen Şahin, yangınların başlamasında insan unsuruna dikkati çekti.

"YANGINLARIN YÜZDE 95'İ İNSAN KAYNAKLI" Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Orman yangınlarının yüzde 95i insan kaynaklı çıkıyor. Antalyada Orman Yangınlarını Önleme Planı üzerine çalıştık. Kentteki son 5 yılda orman yangınlarının yüzde 10u enerji nakil hatlarından, yüzde 19u zirai faaliyetlerden, yüzde 28i turizm faaliyetlerinden ve yüzde 41i kontrolsüz piknikten çıkmış. Yani orman yangınlarının yarısı piknik faaliyetlerinden çıkıyor. Bu rakamlar son 5 yılda Antalya yangınlarının analizi sonucu elde edilen veriler. Tüm yangınların yüzde 95i insan kaynaklı, eğer insanlarımız hassas olurlarsa ciğerlerimizin yanmasını önleyebiliriz." Şahin, Antalyada Orman Yangınlarını Önleme Planının çalışmasıyla ilgili eski Orman Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Doğanın kendilerine destek verdiğini ve bu kapsamda taslak planı ortaya çıkardıklarını ifade etti. Son 5 yıldaki yangınların ısı haritalarını çıkardıklarını dile getiren Şahin, o bölgelerde özel çalışmalar yapacaklarını ve bölge halkını hem eğiteceklerini hem de erken uyarı sistemiyle yöre halkını uyaracaklarını aktardı.

