Dün gece saatlerinde Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında, 9'u devam ediyor. Bugün saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı. İşte orman yangınlarında son durum...

MERSİN'DE SON DURUM

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 gün önce başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

ANTALYA GAZİPAŞA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Antalya Gazipaşa Yangını kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

YANGIN SÜRECİ

Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.

MUĞLA'DA MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Pakdemirli'ni açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"EN BÜYÜK HAVA GÜCÜ FİLOSUNA SAHİP BİR TEŞKİLATIZ"

Yangınlarla ilgili 107 tane orman yangını çıktı. 98 tanesi kontrol altında. 9 tanesi devam ediyor. 10 ila 15 arası büyük yangınla mücadele ettik. Ekiplerimiz yorgun ama motive bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu yangını söndürene kadar. Antalya, Manavgat, Gündoğmuş, Gazipaşa'da yangın sürüyor. Ciddi durum devam ediyor. Mersin Aydıncık yangının kontrol altına aldık. Silifke'de bir yangın var. İyiye doğru gidiyor.

Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana'daki her üç yangın da çok tehlikeli yangınlardır. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Milas olmak üzere 4 yangın var. Gerekiyorsa hava takviyesi ile inşallah bu yangınların hepsinde netice alma gayreti içerisinde olacağız. 40 derece sıcaklık, 50 kilometre ve üzerinde esen rüzgarlar, düşük nemle yangının söndürülmesi zor olduğu şartlarla karşılaşacağız. Bugün nem burada yüzde 10'lara düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmamız lazım. Başta burası ve tüm yardımlar olmak üzere bütün yangınlarımızı kontrol altına alacağız. İhtiyaca göre yurt içi ve yurt dışından gelen araçları yangın bölgelerine yolluyoruz. Ülkeler arasında araç alışverişi son derece doğaldır. Biz Yunanistan'a da her zaman teklif ediyoruz araçlarımızı kullanmaları için. Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü hava gücü filosuna sahibiz.