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Dünyanın en büyük seyahat operatörü TUI, Avrupa'da seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte kıtada tatil talebinin tam kapasiteye döndüğünü belirtti.

Şirketin 3. çeyrek sonuçlarının açıklandığı toplantıda 2021 yazı için mayıs ayından bu yana 1.5 milyon yeni rezervasyon alındığı , böylelikle toplam 4 milyon rezervasyon rakamına erişildiği ifade edildi.

Öte yandan, hızla yayılan delta varyantı nedeniyle seyahat kısıtlamalarının devam ettiği Britanya'da ise net rezervasyon sayısı negatife indi ve şirket kapasite düşürme kararı aldı.

Durumun İngiltere'ye özgü olduğunu belirten TUI Ceo'su Fritz Joussen, rakamların genel olarak cesaret verici olduğunu söylerken en yoğun talebin Balear Adaları'na geldiğini bildirdi.

Türkiye Ve Yunanistan'daki orman yangınlarının turizm üzerindeki etkisini değerlendiren Joussen, rezervasyon sayısının çok az etkilendiğini söyledi ve başta Girit ve Rodos olmak üzere Yunan Adaları'na talebin yoğun olduğunu ifade etti