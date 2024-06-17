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        Yangını TOMA'larla söndürdüler

        Adana'da bir ahşap imalathanesinde çıkan yangın, 3 TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:39
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        Yangını TOMA'larla söndürdüler
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        Adana’da gece saatlerinde ahşap imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İHA'nın haberine göre yangın, Yüreğir ilçesinde bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

        SÖNDÜRÜLEMEYİNCE TOMA'LAR ÇAĞRILDI

        İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören iş yeri bekçisi Kaplan Ö. durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahaleye etmeye başladı.

        Yangın kontrol altına alınamayınca takviyeye 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) geldi. İtfaiye ve TOMA’ların müdahalesiyle yangın uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı.

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