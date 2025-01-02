Yangında dumandan zehirlenen kadın öldü

Yangın, saat 14.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde Seyit Mehmet ve Yeter Temel çiftine ait müstakil evde çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale edip alevleri söndürdü. Ardından içeriye giren ekipler, o sırada ev de yalnız olan Yeter Temel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Yeter Temel'in dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.