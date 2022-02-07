Yangında çöken taş evde cansız bedeni bulundu

İHA

İzmir'in Kiraz ilçesinde, çıkan yangında çökmeler meydana gelen iki katlı müstakil taş evde 95 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Haliller Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil taş evde meydana geldi. Feriştah Yılmaz'a (95) ait alt katı ahır olan evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

TAŞ EVDE ÇÖKMELER OLDU

İhbar üzerine adrese jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle taş evde kısmen çökmeler meydana gelirken, alevler itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

TALİHSİZ YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD ekiplerince çöken evin içerisinde yapılan incelemelerde, yalnız yaşadığı öğrenilen talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BAŞKAN ÖZÇINAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ise sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımda, "İlçemiz Haliller Mahallemizde çıkan yangını itfaiye ve belediye ekiplerimiz müdahale ederek söndürdü. Maalesef içeride bulunan Feriştah Yılmaz teyzemizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.