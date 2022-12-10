Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi

Samsun'da faciadan dönüldü. Apartmanda evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından balkonlardan kurtarıldı. Dumandan etkilenen 20 kişiye ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı

Giriş: 10.12.2022 - 22:05 | Güncelleme: ABONE OL
Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
Yangında can pazarı!
0:00 / 0:00
İHA

Samsun'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşanırken, dumandan etkilenen 20 kişi itfaiye tarafından evlerinin balkonlarından kurtarıldı. 10 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı.


Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan Yusuf Ayaydın'a ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ancak aynı apartmanda bulunan evleri duman bastı. Vatandaşlar kendilerini balkonlara attı. Dumandan etkilenenler balkonlarda mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, kobra diye tabir edilen itfaiye merdiveni ile vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler itfaiye merdiveni ile vatandaşları balkonlardan kurtardı. Dumandan etkilenen 20 kişiye ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başakşehir'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Başakşehir'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Müstakil evde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Müstakil evde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Bayrampaşa'da akılalmaz kaza: 1 ölü
Bayrampaşa'da akılalmaz kaza: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.