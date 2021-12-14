Yeşilhisar ilçesi Kesik mevkisinde, dün gece çiftçi Ahmet Ağaçayak’a ait damlama borusu, çapa makinesi ve çeşitli tarım malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, içinde mazot ve yağ bulunan konteynere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 bin TL değerinde olan tarım malzemeleri kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.