Yangında 5 kişi dumandan etkilendi - TEKİRDAĞ

AA

Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın merdiveniyle evden tahliye edilen ve dumandan etkilendikleri belirlenen 5 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.