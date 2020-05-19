Yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü - ADIYAMAN

AA

Ahmethoca köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanı gören bazı vatnadaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.Ekipler, arazöz ve su tankeriyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.