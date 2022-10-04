Yangına müdahale ederken kalp krizinden öldü

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Mersin'de, bahçesine çıkan yangına müdahale eden 76 yaşındaki M.Ö., kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Çamlıyayla ilçesi Sarıkoyak Mahallesi'nde yaşayan M.Ö., bahçesinde bulunan çalıları topladıktan sonra ateşe verdi. Bu esnada kontrolden çıkan alevler çevreye yayıldı.

Geniş bir alanı kaplayan alevleri söndürmeye çalışan M.Ö., fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de talihsiz adama müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen M.Ö, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.