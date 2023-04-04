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Sakarya'da yangına müdahale ederken alevlerin içine düşen itfaiye eri yaşamını yitirdi

Sakarya'da bir yangına yapılan müdahalede bir itfaiye eri hayatını kaybetti. Kahreden olayda itfaiye erinin çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştüğü öğrenildi

Giriş: 04.04.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Yangına müdahale ederken alevlerin içine düştü!
Yangına müdahale ederken alevlerin içine düştü!
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AA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bina yangınına müdahale ederken çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düşen itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yağcılar Mahallesi 1418 Nolu Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinden Yusuf Turgut (29), yangına müdahale ettiği sırada çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştü.

Çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarılan Turgut, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangını söndüren itfaiye erleri, meslektaşlarının ölüm haberini alınca olay yerinde gözyaşı döktü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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