Yangına müdahale ederken alevlerin içine düştü!

Yağcılar Mahallesi 1418 Nolu Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarılan Turgut, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.