Yangına meydan okuyan 1000'i aşkın anıt ağaç bakım ve restorasyona alındı

AA

AA muhabirinin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bulunduğu yörenin tarihi, kültürü ve folklorunda özel yere sahip, doğal miras kabul edilen anıt ağaçların tescillenmesi ve bakımının yapılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda, ülke genelinde toplam 9 bin 295 anıt ağaç bulunuyor. Orman yangınının yaşandığı Muğla'da ise yaşları 100 ile 2000 arasında değişen doğu çınarı, zeytin, servi gibi farklı türde 1000'i aşkın anıt ağaç yer alıyor.

Muğla'daki yangınlarda, şu ana kadar yapılan tespitlerde herhangi bir anıt ağacın yanmadığı belirlendi. Ancak yangının da etkisiyle ortaya çıkan aşırı sıcaklık yüzünden alanda bulunan diğer ağaçlarla, anıt ağaçlarda da zamanla bazı etkiler olabileceği belirlendi.

Bu etkilerin ortadan kaldırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla anıt ağaçların bakım ve restorasyon çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

Çalışmalarda, anıt ağaçların gövde içindeki çürümüş dokuları temizlenecek, gerekli ilaçlama ve çam katranı uygulamaları yapılarak, özellikle böcek ve mantar istilalarına karşı ağaçların direnci artırılacak, kurumuş dallar temizlenecek ve düzenli sulama yapılacak.

Bakanlık, yıl sonuna kadar Muğla'nın başta Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerindeki anıt ağaçların restorasyon ve bakım çalışmalarını tamamlayacak.

Ayrıca bölgedeki potansiyel anıt ağaçlar tespit edilerek, tescil edilip, koruma altına alınacak ve bu ağaçlarda da aynı çalışmalar yürütülecek.

Alınan bilgiye göre Bakanlık, Muğla'daki yangın devam ederken, Marmaris ilçesi Bayır Mahallesi'nde yüksek sıcaklığa maruz kalan 1800 yaşındaki çınar ağacının bakımı ve restorasyonunu hızlı şekilde tamamladı.

Bayır Mahallesi'ndeki 800 yıllık sığla ağaçları, Yatağan ilçesindeki 1400 yaşındaki zeytin ağacı ile Bozüyük beldesindeki 800 yaşındaki doğu çınarı da bakıma alındı.

Diğer bölgelerdeki anıt ağaçlar için de aynı işlemler yaptırılarak, tarihin yaşayan tanıklarının gelecek nesillere aktarılması için gereken adımlar atılacak.