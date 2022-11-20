Yangına giden itfaiyeciler kaza yaptı

AA'nın haberine göre, Mehmetler Mahallesi'ndeki bir yangına müdahale için hareket eden itfaiye aracı, Tire-Belevi kara yolu Çayırlı Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada itfaiye erleri Yıldıray Kul, Ahmetcan Yaşar ve Oğuz Yergök yaralandı. Yıldıray Kul ve Ahmetcan Yaşar'ın tedavileri ayakta yapılırken Oğuz Yergök, ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tire-Belevi kara yolunda bir süre trafik akışı sağlanamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.