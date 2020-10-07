Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi - DİYARBAKIR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında bilginin yer aldığı iddianamede, 3 Eylül'de yapılan operasyonda şüpheli Ferdi K. ve Kemal A'nın yangın tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı maddeyle yakalandığı bildirildi.Patlayıcı maddenin Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiğinin aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Tüpte bulunan PETN maddesinin güçlü patlayıcı maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bombanın canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Yangın söndürme tüpüne hazırlanan bomba, usulüne uygun şekilde imha edilmiştir."
- Halı sahada maç yaparken yakalanmış
İddianamede, şüphelilerden Kemal A'nın şu ifadelerine yer verildi:"İnşaat işinde çalışmak için legal yollarla Irak'ın Erbil ve Musul kentine daha önce gittim. Musul'da 'Rojhat' kod isimli örgüt mensubu örgüte katılmamı istedi. Kolumun sakat olduğunu, örgütte yapamayacağımı bildirdim. Kendilerine yardımcı olmam için fotoğrafımı çekerek, kimlik bilgilerimi, ev adresimi ve numaramı aldı. Diyarbakır'a taziye dolayısıyla geldim. Ertesi gün birisi yanıma gelerek 'Beni Rojhat gönderdi. Bu malzemeleri sakla, senden daha sonra alacağız.' diyerek yangın tüpünü verdi. Almak istemeyince bu kişi 'Evinin adresini biliyoruz, almak zorundasın, yoksa ailene zarar veririz.' diyerek tehdit etti. Ben de samimi olduğum akrabam Ferdi K'ye saklaması için verdim. Halı sahaya maç yapmaya gittim. O sırada polisler halı sahaya gelerek beni gözaltına aldı."
İddianamede, Kemal A. hakkında sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen açık kaynak araştırmasında terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiği aktarıldı.İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise şu görüşler aktarıldı:
"Kemal A. terör örgütü PKK'ya katıldığını ikrar etmemişse de ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Patlayıcı madde olası saldırılarda kullanılmak üzere Irak'ın kuzeyinden getirilmiştir ya da örgütsel bir iradeye dayalı olarak malzeme oluşturulmuştur. Kemal A'nın örgütle herhangi bir bağlantısı yokken, kendisine patlayıcı madde bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kemal A'nın patlayıcı maddeyi verdiği şüpheli Ferdi K'nin yangın tüpünü sorgulamadan ve içeriğini bilmeden başka yere götürmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yangın tüpüne hazırlanmış ve patlamamış el yapımı bomba olayında şüphelilerin terör örgütü PKK'nın hiyerarşisine dahil olduğuna ilişkin delil elde edilmese de örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri tespit edilmiştir."
- İstenen ceza
İddianamede, tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A. hakkında, "PKK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!