AA

Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Sürüngen Parkı, nem ve sıcağın, huni yuvalı örümceklerin "büyüyüp serpilmesi" için elverişli koşulları yarattığını açıkladı.

Park, Yeni Güney Galler'in Newcastle bölgesinde son günlerde sayılarının arttığı bildirilen örümceklerin yakalanmaları halinde, hayat kurtarıcı panzehir programı için parka getirilmesi çağrısı yaptı.

Bu örümcek türünün suda 24 saat yaşayabildiği, dolayısıyla yöre halkının havuzları, girmeden önce kontrol etmeleri istendi.

Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakika içinde ölebileceği ifade ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINAMAYAN YANGINLAR

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından geçen hafta ve bu hafta başında toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti.

Toz fırtınası Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında yaşanırken Canberra ve Melbourne doluya, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri de fırtınaya teslim olmuştu.

Avustralya genelinde eylülden bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF),Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.