Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nde olası bir yangın durumuna karşı tedbirler genişletildi. Santral yönetiminden hali hazırda bir tehdit olmadığıyla ilgili açıklama geldi.

Öte yandan alevlerin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında, iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlerin bu noktada kontrol altına alındığı ve termik santrale ilişkin bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Peki, termik santral nedir? Yangın termik santrale ulaşırsa ne olur? İşte korkutan senaryonun detayları...

YANGIN TERMİK SANTRALE ULAŞIRSA NE OLUR?

Kemerköy Termik Santrali, Muğla ili Milas ilçesinde, linyit ile çalışan termik santral. Muğla'nın en büyük, Türkiye'nin ise 30. elektrik santrali ve 4. linyit santralidir. İstenmeyen bir şekilde yangının santrale ulaşması halinde tribünlerin sıcaklığı kaldıramamasıyla birlikte santralde büyük bir patlama olma ihtimali yangınla ilgili en çok korkulan ihtimaller arasında yer alıyor. Zira yangının santrale ulaşması ev patlama yaşanması halinde mevcut yangın koşullarının daha da ağırlaşması ve kontrolün kaybedilmesi yangının hızla yayılması tehlikesi var. Ayrıca patlama nedeniyle can kaybı yaşanması da endişeyi daha da artıyor.



TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Bir termik santralda üretilen elektrik enerjisinin maliyeti yakıt maliyeti, tesisin kurulum masrafları, işçi maliyetleri, bakım, hammadde girişi ve atık maliyetlerinin toplamıdır. Peki, termik santral nedir? İşte termik santral kullanım alanları...

Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how’a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.

Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Çalışma Alanları:

•Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri

•Isı depolama sistemleri

•Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi

•Kazan tasarımı

•Termik santral modernizasyon ve yenilenme

•Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması

•Performans görüntüleme sistemleri

•Simülasyon ve modelleme

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor.Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.