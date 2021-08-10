Daha önce belgesellere de konu olan yılkı atlarının, doğal yaşam alanı ormanların bir bölümünün yanmasının ardından bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü şeflikleri, İbradı Kaymakamlığı ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.