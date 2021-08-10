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Yangın sonrası yılkı atları için ovaya yem ve saman bırakıldı

Antalya'nın İbradı ilçesinde doğal yaşam alanları ormanların bir bölümünün yanmasının ardından Ormana Mahallesi'ndeki ovaya inen yılkı atları için bölgeye suluklar da yerleştirildi.

10.08.2021 - 17:33 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan ve orman yangınları sonrası beslenme sıkıntısı yaşamamaları için tonlarca yem ile saman bırakılan yılkı atları, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunuyor.

     

  • AA'nın haberine göre İbradı'daki yangınlardan sonra ormanlık alanlardan ovaya inen ve sürü halinde yaşayan yılkı atları, bölgedeki vatandaşlar kadar turistlerin de ilgisini çekiyor.

     

  • Bölgede 1500 civarında olduğu belirtilen ve özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sunuyor. Bölgeye gelenler, yılkı atlarının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

     

  • Daha önce belgesellere de konu olan yılkı atlarının, doğal yaşam alanı ormanların bir bölümünün yanmasının ardından bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü şeflikleri, İbradı Kaymakamlığı ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

     

  • Ekipler, ovanın belirli bölümlerine 20 ton saman ve yem bırakma işlemine devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden tırlarla yardım getiren gönüllüler de ovada yılkı atları için yol kenarlarına saman balyaları yerleştiriyor.

     

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