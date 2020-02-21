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Olay Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi tarihi Sille bölgesinde bulunan Subaşı Mahallesi Özdoğan Sokak'taki bir kafeteryada meydana geldi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, tarihi mekanda alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İŞ YERİNİ ATEŞE VERİP İNTİHAR MI ETTİ?

Daha sonra içeri giren itfaiye ekipleri, kafeteryanın terasında işyeri sahibi Nevzat Taner T.'yi tüfekle başından vurulmuş halde ölü buldu. Polis, yanında tüfek bulunan Nevzat Taner T.'nin iş yerini ateşe verip, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

SON OLARAK "KENDİME" DİYEREK BİR ŞİİR PAYLAŞMIŞ

Nevzat Taner T.'nin, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ise "kendime" başlığıyla şair Afşar Timuçin'in "Bu sevda böyle gider" isimli şiiri oldu.

Paylaşımda "Oysa ben kapıları çalmaya gelmiştim, kovalamaya kuşları dallarından...Kucaklamaya gelmiştim doğan günü... Yakalamaya sevinçleri kanatlarından.. Dağlar gibi buza kesilmiş ve susmuş yürekler gördüm soluk soluğa, vardığımda o güzelim küçücük kıyı parçalarına." dizeleri yer aldı.