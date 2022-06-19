Yangın faciası: Engelli adamdan acı haber

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki yangında engelli adam hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Çaylı Mahallesi 409 Sokak'ta bulunan tek katlı evde çıktı. Yangının fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde olduğu tespit edilen engelli Mehmet Ali Çabuk'un yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Birlikte kaldığı akrabalarının misafirliğe gitmesi nedeniyle Çabuk'un evde yalnız olduğu öğrenildi.

Çabuk'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmine edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.