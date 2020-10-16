Yandex ile Tinkoff arasında görüşmeler anlaşmasız sonlandırıldı

AA

Tinkoff’tan yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığı ve görüşmelerin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamanın ardından Moskova Borsası’nda Tinkoff’un hisseleri yüzde 7,1, Yandex’in hisseleri ise yüzde 4,1 değer kaybetti.

Tinkoff’tan eylül ayında yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile prensipte anlaşma sağlandığı bildirilmişti.









