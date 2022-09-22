Yanardağda son 24 saatte 7 patlama!

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'ndaki hareketlilik devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük rapora göre Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama, bir deprem ve 42 kez gaz ve duman çıkışı meydana geldi.

Yanardağda bugünkü patlamalarla birlikte Eylül ayı içinde gerçekleşen toplam patlama sayısı 12’ye yükselmiş oldu. Raporda ayrıca patlama sebebiyle yanardağdan çıkan toz ve küllerin rüzgarın etkisiyle batı ve kuzeybatı yönlerine ilerlediği belirtilerek, Meksika ve Morelos eyaletleri ile başkent Mexico City’de yaşayan vatandaşların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi.

Yetkililer, patlamalar sonucu çevreye düşebilecek taşlar sebebiyle de yanardağdan uzak durma uyarısında bulundu.