Aydın'da üzerine dökülen benzinin alev alması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadının eşi, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde 19 Nisan'da üzerine dökülen benzinin alev alması sonucu ağır yaralanan 4 çocuk annesi Güllü Eren (49), hastaneye kaldırıldı. Eren, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ön otopside kadının ölümü şüpheli olarak tespit edildi. Otopsiye göre soruşturmayı derinleştiren Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının eşi A.E.'yi gözaltına aldı.

Eşinin yanmasına neden olduğu suçlamasıyla ifadesi alınan A.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.