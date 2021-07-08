Yanan toprak endişeye yol açtı!

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 50 haneli Çatak köyünde, kendiliğinden yanan toprak, bölge halkında deprem endişesine neden oldu.
DHA'nın haberine göre, köylülerden Vahap Ökten, 10 yıldır belirli zamanlarda toprağın yandığını gördüklerini ve bu durumdan tedirgin olduklarını söyleyerek, Toprağın yanmasına akıl sır erdiremedik. Yaylada bulunan göçer çadırlarının altı da yanmaya başlamasıyla hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu durum deprem tedirginliği yaşattı bize dedi.
NÖBET TUTUYORLAR
Göçerlerden Abdulkadir Erbek ise topraktan çıkan yangın nedeniyle kaldıkları çadırın etkilendiğini belirterek, Çadırın önünde otururken birden altımızdan duman yükseldi. Hemen oradan ayrıldıktan sonra baktık çadırın içinden dumanlar çıkmaya başladı. Çadırımızı oradan kaldırdık başka yere aldık. Yeni yerleştiğimiz yerden de korkuyoruz. Yattığımız yerin altı yanacak diye korkuyoruz bu nedenle nöbetleşe yatıyoruz. Aynı zamanda hayvanlarımızı merada otlatmaktan korkuyoruz diye konuştu.
'TOPRAĞIN DERİNLİKLERİNDE YANMA SÖZ KONUSU DEĞİL'
Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Vedat Avcı ise yaptıkları incelemeyle, olayın depremle ilgisinin olmadığını bildirdi. Yangının toprak altındaki bitki artıklarından oluştuğuna dikkat çeken Dr. Avcı, şunları söyledi
"Burası nemli bir alan olduğu için bitki artıkları zamanla çürüyünce toprağın üzerinde bir örtü oluşturuyor. Bitkilerden oluşan bu örtü havayla temas edince yanıyor. Şu an toprağın çok derinliklerinde bir yanma söz konusu değildir. Geçmiş dönemlerde Bingöl'ün farklı yerlerinde de aynı yangını gördük. Oralarda yaptığım incelemelerde Karlıova'daki durumla aynı olduğunu gördüm."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!