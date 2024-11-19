Yanan otobüsü fark edip durdurdu!
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. Yoldan geçen bir otomobil sürücüsünün uyarısıyla otobüs şoförü durumu fark etti. O anlar kameraya yansıdı
Giriş: 19.11.2024 - 15:43 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:43
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir otobüste yangın çıktı. Otobüste dumanların yükseldiğini arkasındaki otomobil sürücüsü fark etti.
Sürücünün uyarısıyla şoför otobüsü durdurdu. O anlar da kameraya yansıdı.
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