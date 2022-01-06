Oğlunu karşısında görünce...

Antalya'da bir evde çıkan yangında, Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem (14) dumandan etkilendi. O sırada yangın haberini alıp eve gelen Elif Altunkalem, eşiyle oğluna bir şey olduğunu düşünerek, sinir krizi geçirdi. Ambulansta müdahale edilen Elif Altunkalem, oğlu Onur'u karşısında görünce sarılıp gözyaşı döktü.
Muratpaşa İlçesi Güvenlik Mahallesi 255 sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede oğlu Onur Altunkalem ile birlikte bulunan Fazıl Altunkalem, saat 21.30 sıralarında oğlunun odasında yangın çıktığını gördü. Onur Altunkalem ile oğlu evden çıkarken, itfaiyeye haber verildi. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevlerin kendi evlerine sıçramasından korkan bazı apartman sakinleri, evcil hayvanlarını kucaklarına alıp binadan çıktı. Yangın, itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü.
O sırada diğer oğlu Ferhat Altunkalem (16) ile dışarıda olan Elif Altunkalem, yangın çıktığını öğrenince hemen evine geldi. Yangında oğluna ve eşine bir şey olduğunu düşünen Altunkalem, sinir krizi geçirdi. Ambulansta müdahale edilen Elif Altunkalem, yanına gelen oğlu Onur'a sarılıp, gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen Fazıl Altunkalem'e ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Nefes almakta güçlük çeken Altunkalem, solunum cihazı takılarak temiz hava alması sağlandı.
Diğer yandan apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen Deste Gülbora, sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Eşi Orhan Gülbora, alevlerin saniyeler içinde balkona yükseldiğini belirterek, Biz yangın sırasında balkona kaçtık. Alevler balkonumuza kadar geldi. Eşim ve ben dumandan etkilendik. Ne olduğunu anlayamadım dedi.
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