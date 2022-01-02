Bagajdan çıkan dehşette yeni gelişme!

DHA

Gaziantep'in Sanayi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde hurda araçların bulunduğu otoparktan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otoparkta inceleme yapan ekipler, yanan bir otomobilin bagajında erkek cansız bedeni buldu. Morga kaldırılan cansız bedenin Suriye uyruklu Yasin Elves'e ait olduğu belirlendi.

Bagajda yanarak yaşamını yitirdiği tespit edilen Elves'in uyuşturucu bağımlısı olduğu, hiçbir yakınının ise defin işlemlerini başlatmadığı bildirildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.