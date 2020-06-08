Yanan alanlar bir sene içinde ağaçlandırılıyor - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, geçen yıl Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis'te meydana gelen 160 yangında yaklaşık 580 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "Kamuoyunda, 'yanan alanlar imara açılacakmış' gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Yanan alanları bir sene içinde ağaçlandırıyoruz." dedi.Koç, yangınların sık yaşandığı mevsimin başlaması nedeniyle Arslanbey Orman Yangın İlk Müdahale binasında kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan tedbirleri, yaptıkları eğitimleri ve yangınla mücadele çalışmalarına ilişkin veriler paylaşan Koç, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis illerini kapsayan bölgenin birinci derecede yangına hassas olduğunun altını çizdi.Bölgede yangın sezonuna kıştan bu yana hazırlandıklarını belirten Koç, "Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde, 520 orman yangınlarına mücadele işçisi, 47 arazöz, 18 su tankeri, 29 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 8 greyder ve 5 treylerimiz bulunuyor. Bölgemizde yangın gözetleme kulelerimiz var. Burada arkadaşlarımız 24 saat dürbünle gözetleme yapıyor. Alınan ihbarın ardından hemen yangına müdahale ediyoruz. Yangını bu sayede büyümeden önlemiş oluyoruz." diye konuştu.Hatay'da, hassas bölgelere kurdukları 4 insansız yangın gözetleme kulesinin çalışmaya başladığını anlatan Koç, bu sayede bir piknik ateşinin dumanını bile görebildiklerini söyledi.Koç, geçen yılki yangınlara ilişkin de şunları kaydetti:"Geçen yıl 160 yangınımız oldu. Yaklaşık 580 hektarlık ormanlık alanımız zarar gördü. Kamuoyunda, 'yanan alanlar imara açılacakmış' gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Yanan alanları bir sene içinde ağaçlandırıyoruz. Buraları hemen fidanlarla yeşillendiriyoruz. Yanan alanların 1 metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılamaz."Bölgede çıkan 160 yangının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğuna işaret eden Koç, "Vatandaşımız sigarasını bile yoldan giderken dışarı atabiliyor. Yol kenarında tutuşturucu otlar var. Rüzgarın da etkisiyle bu büyüyüp orman yangınına dönüşebiliyor. Lütfen vatandaşlarımız sigara izmaritlerini atmasınlar." ifadelerini kullandı.Koç, ormanların korunması ve yangınlara neden olunmaması için herkesin hassas davranması gerektiğini sözlerine ekledi.
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