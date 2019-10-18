Yanal karar aşamasında

Milli aranın ardından Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, ilk 11'de görev vereceği oyuncular için karar verme aşamasında.

Stoperde Serdar Aziz'in oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken orta sahada da forma rekabeti büyük. Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan'dan birisinin kulübeye gideceği öğrenildi. Yanal'ın Luiz Gustavo ve Max Kruse ile ortada görev vereceği isme idmanlardaki son duruma göre karar verecek.

RODRIGUES DÖNÜYOR

Kanarya'da Victor Moses ve Garry Rodrigues'in iyileştiği kaydedilirken Rodrigues'in Denizli deplasmanında formayı giymesi bekleniyor.