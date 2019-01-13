Fenerbahçe
'de Antalya kampı sona ererken, kampın son gününde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla yapılan hazırlık maçı da 3-2 kazanıldı. Kamp boyunca oluşan iyi atmosfer gelen galibiyet ile taçlanırken hem teknik direktör Ersun Yanal
hem de oyuncular maç sonrasında aynı fikirde buluştu.
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre hazırlık maçı dahi olsa takımın galibiyetler almaya ihtiyacı olduğu konusunda herkes hemfikir olurken teknik direktör Ersun Yanal oyuncularına, "Şu ana kadar birlikte biri hazırlık, biri Türkiye Kupası, ikisi lig olmak üzere 4 maç yaptık. 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak şimdiden bir serinin başlangıcına imza attık. Alacağımız her ama her galibiyet çok önemli. Bizi yukarıya itecek en önemli unsur bu galibiyetler olacak. O yüzden bugün de özellikle yediğimiz gollerden sonra verdiğiniz reaksiyon ve bulduğumuz yeniden öne geçiren goller için sizi tebrik ederim. Biz inatçı ve son dakikaya kadar galibiyet için savaşan bir takım olacağız. Bu yolda da adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULARIN DA KEYFİ YERİNDE
Futbolcular da alınan galibiyetten ötürü oldukça keyifliydiler. Uçakta kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde de "Bizim ilacımız galibiyet" diyen futbolcular yol boyunca şakalaştılar ve sohbet ettiler. Takımdaki herkes Bursaspor maçının kazanılması halinde çok güzel günlerin kendilerini beklediğine inanıyor.
NABİL DİRAR'A ÖZEL TEBRİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendi girişimiyle affedilen ve Antalya kampına katılan Nabil Dirar'ı AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçı sonrasında özel olarak tebrik etti. Fiziksel açıdan iyi durumda olsa da maç eksiğini kapatması adına Faslı oyuncuyu 90 dakika sahada tutan Yanal, oyuncunun gösterdiği özveri ve yaptığı asistten dolayı maç sonunda tebrik etti.
Ersun Yanal'ın ligin ikinci yarısında kadroya ciddi anlamda monte etmeyi düşündüğü ve kafasında genelde ilk 11'de düşündüğü Nabil Dirar tüm yaşananlara rağmen sorumsuzca davranmak yerine kamp süresince en çok çabalayan futbolculardan biri olarak dikkat çekti. Neşeli tavırlarıyla takım arkadaşlarını da etkileyen başarılı sağ kanat oyuncusu gösterdiği profesyonel tavırla büyük takdir topladı.
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