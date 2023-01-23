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Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı

Diyarbakır´da yan yoldan hızla gelen otomobilin bariyerleri aşıp, iki araca çarptığı kazada göreve giden polis memuru Kemal Güleç şehit oldu. Aralarında bir polis memurunun da olduğu 2´si ağır 5 kişi de yaralandı

Giriş: 23.01.2023 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı
Otomobil iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, içinde V.K., A.A. ve M.A.B.´nin bulunduğu otomobil, yan yoldan hızla ana yola çıkınca kontrolden çıktı. Aşırı hızlı giden otomobil, bariyerleri aşarak, önce polis memuru Ö.D. yönetimindeki otomobile, ardından H.A. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki polis memuru Kemal Güleç´in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aralarında polis memuru Ö.D.´nin de olduğu 2´si ağır 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yan yoldan hızla gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, bariyerleri yıkarak önce polis memurlarının bulunduğu otomobile, ardından hafif ticari araca çarpıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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