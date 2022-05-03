'Yan baktın' kavgasını polis zor ayırdı

Bursa'da iki kişi arasındaki 'Yan baktın' kavgasını polis ekipleri zor ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İki kişi arasında 'Yan baktın' meselesi yüzünden tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Tesadüfen oradan geçerken kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden şahıslar daha sonra polis merkezine götürüldü.