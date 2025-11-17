Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Yan baktın' deyip bıçakladı | Son dakika haberleri

        'Yan baktın' deyip bıçakladı

        Aksaray'da kaldırımda yürürken "neden yan baktın" tartışması sonrası çıkan kavgada 17 yaşındaki M.E.D. sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 20:14 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yan baktın' deyip bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da M.E.D. (17), kaldırımda yürürken karşılaştığı kişiyle aralarında 'Neden yan baktın?' tartışmasının ardından çıkan kavgada sol bacağından bıçakla yaralandı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesinde meydana geldi. M.E.D., kaldırımda yürüdüğü sırada karşılaştığı kişiyle aralarında 'Neden yan baktın?' gerekçesiyle tartıştı.

        Ardından çıkan kavgada yaşanan arbede sırasında sol bacağından bıçakla yaralanan M.E.D., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.E.D., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa