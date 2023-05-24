İHA

Adana'daki olay, bir hafta önce merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Erkin Karaaslan’ın (56) sokakta hareketsiz yattığını gören yakınlarının ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve yüksekten düştüğü değerlendirilen Karaaslan’ın, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Sağlık durumu kötüleşen Karaaslan önceki akşam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karaaslan’ın ölümünde darp şüphesi olduğunun düşünülmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, Karaaslan’ın yaşadığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmada Karaaslan’ın olay günü komşusu Hakan Y’nin yeğeni Caner Z. (39) ile tartıştığını belirledi. Şüphelinin, kavga sırasında Karaaslan’a kafa atıp, yumrukladıktan sonra olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Caner Z’yi, bir arkadaşının evinde yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, “Kuzenimin yanına gitmiştim. Daha önceden tanımadığım Erkin, bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip bana küfretti ve üzerime yürüdü. Ben de kafa atıp, yumrukladım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.