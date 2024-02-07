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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Yan bakma' kavgası: 1 yaralı

        'Yan bakma' kavgası: 1 yaralı

        Aksaray'da otobüste çıkan yan bakma kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı. Polis saldırganı yakalamak için harekete geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:22 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:22
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        'Yan bakma' kavgası: 1 yaralı
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        Aksaray'da, özel halk otobüsünde yolcular arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Abdulrahim T. (18), kolundan ve kalçasından bıçakla yaralandı. Polis, kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Bedir Muhtar Mahallesinde meydana geldi. Özel halk otobüsündeki yolcu Abdulrahim T. ile ismi öğrenilemeyen başka bir yolcu arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

        BIÇAKLAYIP KAÇTI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulrahim T., sol kolundan ve kalçasından bıçaklandı. Bu sırada sürücü de otobüsü durdurdu. Otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan yolcu, araçtan inip kaçtı.

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        Abdulrahim T. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırgan yolcunun kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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