HABERTURK.COM / Ajanslar

Rus gazını Polonya ve Belarus üzerinden Almanya ve Avrupa'nın geri kalanına taşıyan Yamal-Avrupa boru hattında sevkiyat yine durdu.

Alman doğalgaz operatörü Gascade daha önce Almanya yönünde duran sevkiyatın dün akşam yeniden başladığını ancak bu sabah TSİ 9.00'da tekrardan kesildiğini bildirdi.

Söz konusu boru hattı Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştiriyor.