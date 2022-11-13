Yamaç paraşütündeki acı olayın görüntüsü ortaya çıktı

Bu sırada grup arasında başka bir kulübün üyesi olan yamaç paraşütü sporcusu Erdinç Ertuğrul, paraşütün ipine takılıp havalandı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıktıktan sonra düşen evli ve 1 çocuk babası Ertuğrul, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ertuğrul'un, yaklaşık 20 metreden düşerek hayatını kaybettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Ertuğrul'un uçuşa başlayan sporcuya yardım ettiği, ipe takılarak havalandığı görülüyor.