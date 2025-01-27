Yalovaspor Basketbol: 83 - Anadolu Efes: 110 | MAÇ SONUCU
Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 mağlup etti.
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında deplasmanda Yalovaspor Basketbol'u 110-83 yendi.
SALON: Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş
YALOVASPOR BASKETBOL: Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, McConico 17, Sherfield 25, Kadir Bayram 3, Yiğit Onan 4
ANADOLU EFES: Beaubois 18, Bryant 13, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Dozier 2, Smits 12, Willis 22, Doğuş Özdemiroğlu 3, Erkan Yılmaz 1, Rıdvan Öncel 5, Can Yıldızlı 2
1'İNCİ PERİYOT: 13-25
DEVRE: 33-54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-89
4'ÜNCÜ PERİYOT: 83-110