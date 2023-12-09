Yalova ve Bursa'da korkutan deprem! İşte 9 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 9 Aralık Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Yalova ve Bursa'da deprem oldu. İşte 9 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre 9 Aralık Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde Yalova ve Bursa'da 3 büyüklüğünün üzerinde peş peşe depremler meydana geldi. İşte 29 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre son depremlerin merkez üssü, saatleri ve büyüklükleri şu şekilde;
Saat 05:29'da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.2,
Saat 02:21'de Marmara Denizi Yalova Çınarcık'ta 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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