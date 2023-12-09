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        Haberler Gündem Yalova ve Bursa'da korkutan deprem! 9 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile nerede deprem oldu?

        Yalova ve Bursa'da korkutan deprem! İşte 9 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 9 Aralık Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Yalova ve Bursa'da deprem oldu. İşte 9 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 09:14 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:14
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre 9 Aralık Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde Yalova ve Bursa'da 3 büyüklüğünün üzerinde peş peşe depremler meydana geldi. İşte 29 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre son depremlerin merkez üssü, saatleri ve büyüklükleri şu şekilde;

          Saat 05:29'da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.2,

          Saat 02:21'de Marmara Denizi Yalova Çınarcık'ta 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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