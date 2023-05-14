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Yalova Seçim Sonuçları 2023: Yalova Genel Seçim Sonuçları Kim Önde, Ne Zaman Açıklanacak ve Milletvekili Oy Oranları Nasıl? İşte, Yalova AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti oy oranları

2023 Yalova seçim sonuçları oy oranları

Yalova seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek oy sayımının ardından Yalova seçim sonuçları belli olacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'lerinin bitmesine 1 saatten az bir zaman kaldı. Ülkenin her ilinde olduğu gibi Yalova'da da vatandaşlar oylarını kullanabilmek için ikametgahla belirlenen okullara gitti. İşte, Yalova'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında canlı son durum...

Giriş: 14.05.2023 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için beklenen gün geldi. 81 ilde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların oy verme işleminin sona ermesiyle beraber Yalova seçim sonuçları da açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla beraber milyonlar gözünü 2023 seçim sonuçlarına çevirecek. Peki, Yalova'da kim önde ve partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Yalova seçim sonuçları...

     

  • YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Yalova Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Yalova Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Yalova Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

     YALOVA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    YALOVA'DA KİM VE HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Yalova Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE ADANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YALOVA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Yalova 2023 Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 YALOVA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 YALOVA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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