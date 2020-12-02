Helenapolis Antik Kenti, deniz altında kalan Kibatos Kalesi, Çobankale ve Hersek Ahmetzade Paşa Külliyesi ile tarihin birçok döneminde önemli merkezlerden biri olan Hersek bölgesinde antik kent, kale, külliye ve diğer eserlerin ortaya çıkarılıp tanıtılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Osman Gazi Köprüsü'nün Yalova'ya bağlandığı alan ve civarındaki Helenapolis Antik Kenti, Çobankale Arkeojeofizik Kazı Çalışmaları, Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırmaları ve Deniz Feneri proje çalışmalarını anlattı.
Proje ve kazı çalışmalarının, 230 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü'nün de yer aldığı bölgeyi önemli bir merkez haline getireceğini vurgulayan Oral, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Bunun dışında yine aynı bölgede bulunan ve büyük oranda tahrip olan deniz feneri ile ilgili de hazırlık yaptıklarını söyleyen Oral, şöyle konuştu:
"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Deniz Feneri Müzesi Projesi sürdürülüyor. Ayrıca Hersek Ahmetzade Paşa Külliyesi var. Camisini restore ettirdik ve devamında külliyenin diğer kısımlarını da yavaş yavaş ayağa kaldıracağız. Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı Projesi hazır. Lagünde yapacağımız kuş müzesi, yine hamamda oluşturacağımız hamam müzesi olacak. Bunun dışında deniz içinde yakın zamanda bulunan antik kent ile denizin 3 metre altındaki Kibatos Kalesi mevcut. Ayrıca biraz daha ileri gittiğimizde Çobankale'nin olduğu tarihi bir dokunun içindeyiz. Çobankale'deki kazı çalışmaları bizim tarafımızdan devam ettiriliyor. Orada da Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde kazı hızlandırılıyor."
"GELECEK NESİLLERE ÖNEMLİ BİR DEĞER OLARAK AKTARMIŞ OLACAĞIZ"
Oral, İstanbul'a çok yakın mesafedeki Hersek bölgesini ilerleyen süreçte tarihi dokusu, plajı ve kuşlarıyla önemli bir değer haline getireceklerini belirtti.
Hükümet, bakanlar ve milletvekillerinin de desteğiyle çalışmaların sürdüğünü aktaran Oral, "İnşallah burası ileriki süreçte herkesin rahatlıkla gelebileceği, hem eğitim alabileceği hem de doğayla iç içe olabileceği bir alan haline geliyor. Hersek Lagünü'müzün olduğu yerde çok güzel bir ormanlık alan var. Yürüyüş yolları, seyir teraslarıyla orayı da halkımızın hizmetine açacağız" dedi.
Oral, orman içindeki Helenapolis Antik Kenti ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının ön çalışmalarının başladığını bildirdi.
Bölgenin dolu dolu bir alan kimliğine bürüneceğini anlatan Oral, "El birliğiyle bu değerleri ülkemize kazandırmış olacağız. İnşallah burayı gelecek nesillere önemli bir değer olarak aktarmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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