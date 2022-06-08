Yeni bir kuş türü gözlendi

Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan yaklaşık 200 hektarlık Hersek Lagünü'nde yeni bir kuş türü tespit edildi.
Altınova Belediyesince yürütülen çalışmalar sonucu çobanaldatanın da eklenmesiyle son sayımda 246 kuş türünün burada bulunduğu belirlendi.
Belediyede görevli kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, yaptığı açıklamada, yerleşik kuşların yanında göçmen kuşların da üremek için Hersek Lagünü'nü tercih etiğini belirtti.
Yıllara göre farklılık gösterse de yaz aylarında 40'a yakın kuş türünün lagünde ürediğinin tespit edildiğini aktaran Bülbül, "Sumrugiller familyasından karagagalı sumru, Türkiye'de Gediz Deltası ile sadece Hersek Lagünü'nde üremektedir. 10 çiftin üzerinde üremesiyle alana 'önemli kuş alanı' özelliği de katan karagagalı sumrunun yapılan gözlemlerde bu yıl 20 çiftin üzerinde ürediği belirlenmiştir."
Sumru, küçük sumru ve akkanatlı sumruların önceki yıllara göre bu sene alanda oldukça fazla sayıda gözlendiğini vurgulayan Bülbül, bunun dışında poyrazkuşu, uzunbacak, yeşilbaş ördek, sutavuğu, bahri, halkalı küçük cılıbıt, dere düdükçünü ve gümüş martının da lagüne değer kattığını bildirdi.
Türkiye'deki kuş türlerinin yarısının Hersek Lagünü'nde görülebildiğine dikkati çeken Bülbül, şunları kaydetti:
"Su kuşlarının yanında yaz göçmeni kuşların da beslenme konaklama üreme alanı olan Hersek Lagünü'nde her geçen gün kuş türü sayısı artıyor. Türkiye'de yaz aylarında göç döneminde geçit kuşu olarak bilinen çobanaldatanın lagünde gözlenmesiyle alanın kuş türü sayısı 246'ya çıkmıştır. Kurtla anlaşarak, yavrularını yememesi karşılığında kendini yaralı kuş gibi gösterip çobanı aldatarak sürüden uzaklaştırma hikayesi ile bilinen çobanaldatan, desenli ve koyu renkli giysisi ile çok iyi kamufle olan kuşlardandır."
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