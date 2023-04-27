Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü

Kaza, Altınova ilçesinde meydana geldi. Subaşı Beldesi'nden Altınova istikametine gelen sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı. Yoldan geçen araç sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan 3 kişinin yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan cansız bedenler, Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.