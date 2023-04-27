Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü

Yalova'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan minibüste bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi

Giriş: 27.04.2023 - 20:51 | Güncelleme: ABONE OL
Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü
Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, Altınova ilçesinde meydana geldi. Subaşı Beldesi'nden Altınova istikametine gelen sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı. Yoldan geçen araç sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan 3 kişinin yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan cansız bedenler, Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobile çarpan motosiklet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobile çarpan motosiklet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Karpuz yüklü TIR'da 62 kilo 420 gram uyuşturucu bulundu
Karpuz yüklü TIR'da 62 kilo 420 gram uyuşturucu bulundu
Meral Akşener'den açıklamalar
Meral Akşener'den açıklamalar
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.