Yalova'da temizlik görevlisi fırtınada mahsur kalan yavru kediye sahip çıktı

AA

Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Akçal'ın olumsuz hava koşulları sırasında yağmur ve fırtınadan etkilenen yavru kediye iki gün boyunca baktı.

"Rüzgar" adını verdiği yavru kediyi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götüren Akçal'ın, yavru kedinin bakımlarının yapılmasını sağladığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Akçal, Deprem Anıtı bölgesinde mahsur kalan yavru kediyi alarak baktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem Anıtı bölgesinde mahsur kalmıştı. Ben de durumu fark ederek, yavru kediyi alıp güvenli bölgeye götürdüm. Kedi, ıslanmış ve üşüyordu. İki gün boyunca kendi isteğim ve imkanlarım doğrultusunda yavru kedinin bakımını, çalışmış olduğum bölgede yaptım. Soğuk hava ve rüzgarda bulduğum yavru kedinin adını kendimce 'Rüzgar' koymak istedim. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün sokak hayvanlarını beslediğini fark ettim. Hemen koşarak bulundukları yere doğru gittim. Kendilerine durumu anlatarak, kedinin bakımını üstlendiğimi söyledim. Müdürlüğümüz ise yavru kediyi benden hemen teslim aldı. Bakımlarını yapmak üzere veterinerliğe götürdüler." diye konuştu.