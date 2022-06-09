Yalova'da 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı

DHA

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapan ve ekonomik olarak zor duruma düşenlerden haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 21 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Yalova ve Bursa´da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, tefeciliği organize eden A.Ç. ve H.Ö. ile finans sağlayan Y.Ş., R.T. ve K.E. yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Eskişehir´deki birçok kişiye yüksek faizle para verdiği, karşılığında senet imzalattıkları ve yüksek oranda haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Üç aylık süreçte farklı kişilere 815 bin TL veren şüphelilerin, bu parayı 3 milyon 600 bin TL olarak geri aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.