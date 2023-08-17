Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Yalova'da su samuru balıkçı teknesine çıktı

        Yalova'da su samuru balıkçı teknesine çıktı

        Yalova'da denize açılan 58 yaşındaki Sinan Karagöz, teknesine çıkan su samurunu balık vererek besledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkçı teknesine çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tatil için Yalova'da bulunan Sinan Karagöz olta ile balık tutmak için Esenköy Limanı'ndan denize açıldı.

        Karagöz, balık tutarken bir hareketlilik hissetti. Teknenin etrafında yüzen su samuru, tekneye çıktı.

        Karagöz, su samuruna tuttuğu balıklardan verdi. Karagöz, teknede bir süre beslenen ardından da tekrar denize atlayan su samurunu cep telefonu kamerasıyla videoya kaydetti.

        Karagöz, "Bu benim su samurum, acıkmış" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #su samuru
        #balıkçı teknesi
        #yalova
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        Normalin 11 derece üstünde
        Normalin 11 derece üstünde
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Süper Kupa, City'nin!
        Süper Kupa, City'nin!
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar: Yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar: Yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Habertürk Anasayfa